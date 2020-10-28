В Большом театре коронавирусом заразились 124 сотрудника и артиста
Владимир Урин сообщил, что утром 27 октября он получил данные о том, что в Большом театре коронавирусом заразились 124 человека – это 3% от всех сотрудников. Среди заболевших есть и артисты театра
В Большом театре коронавирусом заразились более ста сотрудников. Об этом сообщил директор ГАБТ Владимир Урин во время заседания Совета по культуре при президенте РФ.
Владимир Урин сообщил, что утром 27 октября он получил данные о том, что в Большом театре коронавирусом заразились 124 человека – это 3% от всех сотрудников. Среди заболевших есть и артисты театра.
Большой театр начал сезон 5 сентября, а спустя пять дней театр отменил оперу «Дон Карлос» из-за положительного теста на COVID-19 у приглашенного исполнителя Ильдара Абдразакова.
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