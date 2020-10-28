Аппарат Госдумы решил закупить наборы позолоченной посуды
Государственная дума разместила на портале госзакупок заказ на покупку наборов позолоченной посуды. Подрядчик должен поставить сервизы до конца 2020 года
Государственная дума разместила на портале госзакупок заказ на покупку наборов позолоченной посуды. Подрядчик должен поставить сервизы до конца 2020 года.
Согласно тендерной документации, аппарату Госдумы требуется сувенирная продукция из металла, выполненная в технике «Златоустовской гравюры на металле». Подарочный футляр посуды должен быть изготовлен из натурального дерева с лаковым покрытием, а сами изделия были размещены на ложементе из синего бархата. На самой коробке должен быть нанесен логотип Государственной Думы РФ.
В список закупок вошли охотничий набор «Собаки» с фляжкой и тремя рюмками, два набора «Черный кофе» (две кофейные пары, поднос и ложки), две икорницы, шесть пиал, два блюдца и кубок.
Все изделия должны быть изготовлены из латуни, никеля и позолоты. Некоторые предметы из них должны быть украшены фарфоровыми деталями и драгоценными камнями.
Стоимость госконтракта на поставку позолоченной посуды не сообщается.