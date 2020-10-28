Росприроднадзор отложил на год реализацию проекта «Чистый воздух»
Создание системы государственного мониторинга качества воздуха в России откладывается минимум на год, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Кроме того, широко разрекламированный проект «Чистый воздух» лишится 26 млрд рублей
Создание системы государственного мониторинга качества воздуха в России откладывается минимум на год, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Кроме того, широко разрекламированный проект «Чистый воздух» лишится 26 млрд рублей из-за того, что профильные чиновники не смогли принять необходимую нормативную базу.
Анализ мероприятий федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» показал их недостаточность для достижения поставленной цели по снижению загрязнения воздуха. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень.
Напомним, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина, к концу 2024 года должны быть на 20% снижены вредные выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите (самые «грязные» города России).
Михаил Мень сообщил, что в Норильске, Чите, Красноярске, Братске и Новокузнецке уровень загрязнения воздуха останется очень высоким. В Счетной палате также указали, что неисполнение профильными ведомствами (Минприроды и Росприроднадзор) в срок мероприятий программы «Чистый воздух» привело к сокращению ее финансирования из федерального бюджета, сообщает «КоммерсантЪ».
Так, предусмотренные в 2019 году на «Чистый воздух» средства были уменьшены почти на 11 млрд рублей. Аналогичная ситуация сложилась со сводными расчетами, которые являются основой по определению состава мероприятий (их принятие вообще отсутствует). В итоге, предусмотренные в 2020 году расходы в размере 15 млрд рублей были направлены в Резервный фонд. В 2021 году расходы на федеральную программу были сокращены на 13,2 млрд рублей, а в 2022 году – на 13,5 млрд рублей.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева возмутилась, что из-за отсутствия расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах регионы «не получили ни копейки» на экологию. Например, Челябинск должен был получить 5,5 млрд на экологизацию общественного транспорта, но этих денег город не увидит.
Сводные расчеты загрязнения воздуха являются основополагающими для введения механизма квотирования в «самых грязных» городах страны. На основании этих данных Роспотребнадзор должен был составить перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья человека, и ввести квоты на выбросы. Из-за непринятия сводных расчетов работа в этом направлении просто невозможна.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подтвердила, что сводных расчетов для введения квот на выбросы нет, а создание системы государственного мониторинга качества воздуха в России откладывается на год. работа в этом направлении начата не была, деньги на нее сдали в Резервный фонд, «поставщик не выбран, техзадание сформировано, но никак не реализуется», сообщает «КоммерсантЪ».
На этом фоне список самых загрязненных городов России может быть расширен. Сейчас он состоит из 12 городов, однако в Счетной палате заявили, что высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха был зафиксирован специалистами в 46 городах.
Отметим, что принятые летом поправки к Конституции России среди прочего закрепляют право граждан на благоприятную окружающую среду и обязывают правительство проводить мероприятия по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на экологию. Однако Росприроднадзор не торопится исполнять свои обязанности, из-за чего список «грязных» городов и количество экологических катастроф в России будут только расти. Впрочем, о себе глава природоохранного ведомства Светлана Радионова позаботилась, купив недвижимость в экологически благополучной Ницце.