Власти Турции могут закрыть границы для иностранцев в связи с распространением COVID-19
Портал «Турпром» сообщает, что турецкие власти начали разрабатывать новые меры для местных жителей и туристов, которые планируется ввести в ноябре. Эти ограничения в первую очередь затронут Стамбул и другие крупные туристические центры
Правительство Турции рассматривает вопрос об ограничении международных поездок в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Портал «Турпром» сообщает, что турецкие власти начали разрабатывать новые меры для местных жителей и туристов, которые планируется ввести в ноябре. Эти ограничения в первую очередь затронут Стамбул и другие крупные туристические центры.
Так, власти обсуждают введение комендантского часа по выходным, поскольку главную угрозу распространения COVID-19 несут мероприятия в закрытых помещениях с большим количеством людей. Также рассматривается вариант с ограничением междугородних и международных поездок.
Напомним, что Турция стала одной из немногих стран, которые во время пандемии коронавируса открылись для иностранных туристов, в том числе и россиян.