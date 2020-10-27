27 октября 2020, 17:11
Роскомнадзор раскритиковал YouTube, Facebook и Twitter за ограничение доступа к российским госСМИ
Сервисы YouTube, Facebook и Twitter ограничили доступ к 20 российским средствам массовой информации, которые связаны с российскими властями. В этот списках в числе прочих попали РИА Новости, Sputnik и RT
Сервисы YouTube, Facebook и Twitter ограничили доступ к 20 российским средствам массовой информации, которые связаны с российскими властями. В этот списках в числе прочих попали РИА Новости, Sputnik и RT.
В Роскомнадзоре действия администраций указанных сервисов назвали попыткой «иностранного контроля российского медийного пространства». В ведомстве также отметили, что ограничение доступа к 20 российским СМИ приведет к тому, что граждане не смогут получать «объективную информацию» о тех или иных событиях.
Роскомнадзор подготовил поправки в законодательство в качестве ответных мер в отношении соцсетей. Какие именно изменения в действующие законы предлагает внести ведомство, не уточняется.