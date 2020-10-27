Следственный комитет купит 100 квартир в московских новостройках
СКР разместил госзаказ на 20 трехкомнатных квартир площадью не менее 86,1 кв.м и стоимостью 8,5 млн рублей; 40 двухкомнатных квартир площадью не менее 68,2 кв.м и стоимостью 7 млн рублей и 40 однокомнатных квартир
Следственный комитет России потратит 470 млн рублей на покупку 100 служебных квартир в Москве в новостройках.
По данным «МБХ медиа», СКР разместил госзаказ на 20 трехкомнатных квартир площадью не менее 86,1 кв.м и стоимостью 8,5 млн рублей; 40 двухкомнатных квартир площадью не менее 68,2 кв.м и стоимостью 7 млн рублей и 40 однокомнатных квартир (площадью 33,8 и 46,1 кв.м).
Все квартиры должны располагаться в домах, построенных на расстоянии не более 2,5 км до ближайшей станции метрополитена или пригородной электрички. Также эти дома не должны стоять дальше 10 километров от МКАД.