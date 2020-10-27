Глава федерального мусорного оператора ушел в отставку, проработав меньше года
В Минприроды России заявили, что решение об отставке было принято после разработки федеральной схемы по обращению с бытовыми отходами, «которая является фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности»
Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Илья Гудков ушел в отставку. В этой должности он проработал меньше года.
В Минприроды России заявили, что решение об отставке было принято после разработки федеральной схемы по обращению с бытовыми отходами, «которая является фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности».
Илья Гудков заявил, что его решение об уходе не было спонтанным. Он также заявила, что его основной задачей было создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, а также сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов.
«Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет - судить не мне», - добавил глава федерального мусорного оператора.
В Минприроды заявили, что сейчас наступает новый этап развития компании, а именно привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО. Кто теперь возглавит предприятие, не сообщается.