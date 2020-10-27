ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы россиян, оштрафованных за неуважение к власти
Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб от 17 россиян, которые в текущем году были привлечены к административной ответственности за «неуважение к власти»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал 19 жалоб от 17 россиян, которые в текущем году были привлечены к административной ответственности за «неуважение к власти».
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ЕСПЧ принял жалобы покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной, политолога Федора Крашенинникова, первого оштрафованного по новой статье Юрия Картыжева и других.
Все заявители пожаловались на нарушение российскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения). В некоторых жалобах также указано на нарушение статей о праве на справедливое судебное разбирательство, а также праве на свободу и личную неприкосновенность.
ЕСПЧ направил Минюсту России вопрос о том, соответствует ли духу международной Конвенции о правах человека введение специального закона о неуважении к власти в России. Страсбургский суд также предложил до 18 января обсудить условия мирового соглашения.