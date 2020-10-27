Интернет-пользователи раскритиковали деятельность экс-главы Мосгорсуда под постом о ее заслугах
Пользователи соцсети Facebook раскритиковали деятельность бывшего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Свои негативные комментарии россияне оставляют под постом Мосгорсуда о заслугах г-ж Егоровой, но модераторы их оперативной удаляют
Пользователи соцсети Facebook раскритиковали деятельность бывшего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Свои негативные комментарии россияне оставляют под постом Мосгорсуда о заслугах г-ж Егоровой, но модераторы их оперативной удаляют.
Пост Мосгорсуда был посвящен итогам деятельности Ольги Егоровой в должности председателя, которую она занимала 20 лет. Авторы заметки указали, что при Егоровой судебная система Москвы получила «мощное развитие», а качество судебных решений стало «стабильно высоким». «При Ольге Александровне судебная система столицы стала действительно открытой», - говорится в публикации.
В комментариях к посту пользователи Facebook отметили, что в публикации почему-то не нашлось места для упоминания о долях процента оправдательных приговоров. Другие пользователи передали Егоровой привет от фигурантов дела «Нового величия», «московского дела» и «других невинно осужденных».
Пользователи также обратили внимание на то, что их критические комментарии в адрес Ольги Егоровой удаляются администраторами и отметили, что это происходит так быстро, что они не успевают «оценить открытость судебной системы столицы».