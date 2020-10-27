27 октября 2020, 13:40
Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание из-за отказа сдать тест на COVID-19
Депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание 27 октября из-за их отказа сдать тест на коронавирусную инфекцию. Обычно парламентарии регулярно тестируются на COVID-19 перед заседаниями
Депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание 27 октября из-за их отказа сдать тест на коронавирусную инфекцию. Обычно парламентарии регулярно тестируются на COVID-19 перед заседаниями.
Источник «Интерфакса» сообщил, что «возникли сложности с некоторыми депутатами». По уточненным данным, Милонов и Поклонская проигнорировали требование об обязательном тестировании на коронавирус.
Благодаря регулярному тестированию у депутатов заблаговременно выявляют коронавирус. При этом заразившиеся народные избранники обязаны самоизолироваться.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента коронавирусом переболел 91 депутат. Из них 38 парламентариев находятся в больнице.