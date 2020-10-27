27 октября 2020, 13:32
В карельском госпитале после ремонта обрушился потолок, а обломки попали на аппарат КТ
В Карелии в госпитале для пациентов с коронавирусом после ремонта обрушился потолок. Обломки при этом попали на аппарат компьютерной томографии (КТ). В Минздраве Карелии заверили, что на аппарат упали легкие конструкции
Фото: stolicaonego.ru
В Карелии в госпитале для пациентов с коронавирусом после ремонта обрушился потолок. Обломки при этом попали на аппарат компьютерной томографии (КТ).
Издание «Подъем» сообщает, что инцидент произошел в минувшие выходные. Кабинет в госпитале для ветеранов войн был недавно отремонтирован, после чего там установили аппарат КТ. На этой неделе медики планировали начать использовать КТ, но в кабинете обвалился потолок.
В Минздраве Карелии заверили, что на аппарат упали легкие конструкции, поэтому он не должен сильно пострадать.
Ремонт в госпитале выполняла петрозаводская строительная фирма. Сейчас в отношении подрядчика проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели.