27 октября 2020, 12:47
Apple сообщила о повышении цен на приложения в App Store для россиян
Компания Apple сообщила о повышении цен на приложения в App Store и встроенные покупки для пользователей из России и еще пяти стран. Подорожание затронет пользователей из Колумбии, Индонезии, ЮАР, Индии и Бразилии
Компания Apple сообщила о повышении цен на приложения в App Store и встроенные покупки для пользователей из России и еще пяти стран. Подорожание затронет пользователей из Колумбии, Индонезии, ЮАР, Индии и Бразилии.
При этом рост цен не будет распространяться на стоимость автоматически возобновляемых подписок, поэтому разработчики могут оставить для подписчиков действующие цены.
В Apple рост цен объяснили повышением налогов и изменениями курсов национальных валют. Так, для России базовая ставка платного приложения в App Store увеличится с 75 рублей до 99 рублей, а в среднем приложения подорожают на 20-30%.