Глава ростовского Минздрава ушла в отставку после скандала с нехваткой кислорода для ковидных пациентов
Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку после скандала с гибелью пациентов в коронавирусной больнице из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ
Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку после скандала с гибелью пациентов в коронавирусной больнице из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. В администрации региона сообщили, что министр уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Znak.com сообщает, что в отставку также ушла руководитель управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
Накануне ростовские СМИ сообщили о гибели 13 коронавирусных пациентов в горбольнице №20. Медики рассказали журналистам, что все умершие находились на аппаратах ИВЛ, а скончались из-за нехватки медицинского кислорода.
Местные власти назвали данные сообщения фейком, хотя результаты проверки тогда еще не оглашались. 26 октября специальная комиссия сообщила, что получила данные о перебоях с кислородом в ковидном госпитале горбольницы № 20. Надежда Левицкая заявила, что данный факт могут проверить «только следственные органы».