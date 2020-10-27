Глава российского Минздрава заявил об отсутствии «абсолютного» лекарства против коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии на сегодняшний день «абсолютного препарата» от коронавируса, который мог бы переломить ход борьбы против этой болезни
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии на сегодняшний день «абсолютного препарата» от коронавируса, который мог бы переломить ход борьбы против этой болезни.
В своем выступлении на форуме «Здоровое общество» Михаил Мурашко заявил, что опытным путем медики получили некоторые варианты борьбы с COVID-19, однако «абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет».
В свою очередь главный внештатный микробиолог Минздрава Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, и их нельзя использовать для профилактики заражения.
Сейчас в России коронавирус лечат препаратом фавипиравир. Лекарство на его основе «Арепливир» стоит в аптеках примерно 12 тысяч рублей за упаковку, а его аналоги «Коронавир» и «Авифавир» - 11 тысяч рублей и 8 тысяч рублей соответственно.