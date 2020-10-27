27 октября 2020, 11:49
Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом
«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», - сообщил агентству сотрудник пресс-службы администрации региона
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который ранее сообщил о заражении коронавирусом, госпитализировали в одну из региональных больниц.
Первоначально сообщалось, что губернатор чувствует себя хорошо и работает в дистанционном режиме. Однако сегодня стало известно о госпитализации Игоря Кобзева.
«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», - сообщил агентству ТАСС сотрудник пресс-службы администрации региона.