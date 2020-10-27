27 октября 2020, 11:45
В чеченском селе Ачхой-Мартан сотрудники СОБРа и ОМОНа повздорили и устроили перестрелку
Конфликт между силовиками начался со словесной перепалки в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан. Администратор кафе вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН - братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых - и попытался их успокоить
В Чечне между бойцами СОБР и ОМОН произошла перестрелка. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.
Baza сообщается, что конфликт между силовиками начался со словесной перепалки в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан. Администратор кафе вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН - братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых - и попытался их успокоить. Сотрудник также попросил своего знакомого из Росгвардии помочь с шумными гостями, после чего в кафе приехали бойцы СОБР.
В итоге силовики сначала устроили поножовщину, а затем открыли стрельбу. В результате инцидента три человека получили ранения, а двое скончались.
Официального подтверждения данной информации пока нет.