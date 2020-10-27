Пенсионный фонд потратит 706 млн бюджетных рублей на покупку новых зданий
Пенсионный фонд России собирается потратить 706 млн рублей из бюджета на приобретение новых зданий в регионах. Такие сведения содержатся в проекте бюджета ПФР на 2021 год
Пенсионный фонд России собирается потратить 706 млн рублей из бюджета на приобретение новых зданий в регионах. Такие сведения содержатся в проекте бюджета ПФР на 2021 год.
Указанные в документе 706 млн рублей пойдут на приобретение новых помещений для отделений Пенсионного фонда в Свердловской, Курганской областях и в Крыму, сообщает ТАСС.
Еще 115 млн рублей будет потрачено на обучение сотрудников ПФР.
Ранее депутат от «Справедливой России» Сергей Миронов предлагал упразднить Пенсионный фонд и выплачивать гражданам пенсии напрямую. Пенсионный фонд политик назвал ненужным посредником, на функционирование которого ежегодно из бюджета тратятся огромные средства. Только на строительство роскошных зданий для Пенсионного фонда в российских городах тратятся миллиарды рублей.