Госдума приняла законопроект о новой схеме формирования правительства
Согласно новой схеме формирования правительства, президент России может назначать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Государственной думой
Депутаты Госдумы приняли законопроект о новом порядке формирования федерального правительства с учетом принятых летом 2020 года поправок к Конституции РФ.
Согласно новой схеме формирования правительства, президент России может назначать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Государственной думой.
Если депутаты три раза подряд отклонят предложенного кандидата на пост премьера или федерального министра, то глава государства имеет право сделать назначение без утверждения парламентом.
При этом главы министерств силового блока и глава министерства иностранных дел могут назначаться непосредственно, но после консультаций с Советом Федерации.
В Госдуме отметили, что определение состава правительства через обсуждение с депутатами повысит ответственность министров перед гражданами.