27 октября 2020, 10:55
В России за сутки коронавирусом заразились 16 550 человек, скончались 320 человек
За прошедшие сутки, по данным федерального оперштаба, скончались от осложнений 320 пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших выросло до 26 589 человек
В России общее число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 16 550 человек и составило уже 1547 774 человек.
За прошедшие сутки, по данным федерального оперштаба, скончались от осложнений 320 пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших выросло до 26 589 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 4 312 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 496, в Петербурге – 721, в Нижегородской области – 369, в Свердловской области – 287, в Ростовской области – 311, в ХМАО – 194, в Красноярском крае - 277, в Воронежской области – 276, в Иркутской области – 215, в Архангельской области – 312, в Забайкальском крае – 228.
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