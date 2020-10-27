В России ввели всеобщий масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
В России с 28 октября вводится всеобщий масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ Роспотребнадзора опубликован на офицальном портале правовой информации
В России с 28 октября вводится всеобщий масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ Роспотребнадзора опубликован на офицальном портале правовой информации.
В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора, ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей.
Следить за соблюдением всеобщего масочного режима должны главы регионов. Они также могут вводить дополнительные ограничительные меры в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Роспотребнадзор также рекомендовал ограничить время работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Предполагается, что с 23 часов вечера до 6 утра эти заведения должны быть закрыты.
Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов упрекнул российских граждан в нежелании соблюдать ограничительные меры. Многих россиян возмущают требование носить маску и установка тепловизоров в общественном транспорте, а власти боятся повторно «всем все запрещать».