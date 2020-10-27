Владимир Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» больниц в профилактике абортов
Со своей стороны глава государства предложил в качестве одной из мер по повышению эффективности такой работы повысить «финансовую заинтересованность» медорганизаций в результатах работы по предотвращению операций по прерыванию беременности
Президент Владимир Путин поручил правительству оценить эффективность работы медицинских организаций по профилактики абортов.
Со своей стороны глава государства предложил в качестве одной из мер по повышению эффективности такой работы повысить «финансовую заинтересованность» медорганизаций в результатах работы по предотвращению операций по прерыванию беременности.
Одновременно с этим Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.
Отметим, что власти некоторых регионов вводят свои меры по профилактике абортов. Так, в отдельных субъектах федерации действуют временные запреты на проведение операций по прерыванию беременности, в других регионах женщин отправляют на беседу со священниками и психологами, а, например, в Самарской области частным клиникам рекомендовано вообще отказаться от проведения абортов.