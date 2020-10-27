Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект о химической кастрации педофилов
Депутат Анатолий Выборный сообщил, что законопроект вносит поправки в статьи «Виды принудительных мер медицинского характера» и «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях»
Депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект о химической кастрации педофилов. Документ будет внесен на рассмотрение парламента на этой неделе.
Депутат Анатолий Выборный сообщил «Известиям», что законопроект вносит поправки в статьи «Виды принудительных мер медицинского характера» и «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях».
Подготовленные единороссами поправки вводят «химическую кастрацию» как новую меру наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Под химической кастрацией при этом понимается «введение в организм препаратов, подавляющих сексуальное влечение».
Анатолий Выборный отметил, что в последнее время в России значительно выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. По оценкам самого депутата, рост составил 20%.