27 октября 2020, 07:53
В Улан-Удэ новые автобусы с цитатами Путина за 4,7 млн рублей вышли из строя через неделю после покупки
В Улан-Удэ сломались несколько рейсовых автобусов с цитатами президента России Владимира Путина, на покупку которых город потратил около 200 млн рублей. Госзаказ на эти автобусы был размещен только в августе текущего года
Фото: m.gazeta-n1.ru
В Улан-Удэ сломались несколько рейсовых автобусов с цитатами президента России Владимира Путина, на покупку которых город потратил около 200 млн рублей. Госзаказ на эти автобусы был размещен только в августе текущего года, а на маршруты они вышли всего неделю назад.
Представитель МУП «Городские маршруты» сообщил изданию «Номер один», что «техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая». Новые автобусы перед поломкой прошли всего 5 тыс.км. В организации пообещали разобраться с техническими неисправностями.
Напомним, что каждый автобус, украшенный цитатами президента Владимира Путина, обошелся бюджету в 4,7 млн рублей.