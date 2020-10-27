Российские банки отклонили 32 тысячи заявок граждан на кредитные каникулы
По данным Центробанка, общая сумма заявок россиян составила 10,8 млрд рублей. Всего же в период с 20 марта по 21 октября текущего года за реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан
В России системно значимые банки аннулировали 32 тысячи обращений граждан на предоставление им кредитных каникул.
По данным Центробанка, общая сумма заявок россиян составила 10,8 млрд рублей. Всего же в период с 20 марта по 21 октября текущего года за реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан.
Большая часть обращений граждан за предоставлением им кредитных каникул была отклонена из-за того, что заявители не смогли подтвердить факт сокращения своих доходов во время пандемии коронавируса.
Напомним, что в качестве одной из мер поддержки граждан во время пандемии коронавируса и действия ограничений президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул. На отсрочку в выплате кредита сроком до полугода могли претендовать граждане, чьи доходы за прошлый месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.