27 октября 2020, 04:18
Власти Словении из-за коронавируса запретили гражданам покидать свои города
Власти Словении в связи со значительным ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией запретили гражданам покидать пределы своих муниципалитетов
Власти Словении в связи со значительным ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией запретили гражданам покидать пределы своих муниципалитетов.
Передвигаться между городами Словении можно только по работе, с целью ухода за престарелыми родственниками или при наличии медицинских оснований.
Данные ограничения вступают в силу 27 октября. Пока эти ограничения будут действовать одну неделю.
В Словении с населением в 2 миллиона человек в течение нескольких последних дней COVID-19 выявляли более чем у 1500 человек в сутки.