Совет Федерации закупит платки и шарфы у дизайнера и автора песни про Владимира Путина
Совет Федерации планирует потратить 151 тысячу рублей на закупку платков и шарфов у дизайнера Нади Ручкиной, которая когда-то записала песню про президента Владимира Путина
Совет Федерации планирует потратить 151 тысячу рублей на закупку платков и шарфов у дизайнера Нади Ручкиной, которая когда-то записала песню про президента Владимира Путина.
Согласно заявке на портале госзакупок, верхняя палата парламента покупает 54 дизайнерских платка стоимостью 2,4 тысячи рублей за штуку и 10 шарфов по 2,1 тысячи рублей. В договоре указан поставщик — «Модный дом Нины Ручкиной», сообщают «Открытые медиа».
На сайте «Модного дома» представлены аксессуары с изображениями Кремля, ордена Победы и танка Т-34.
Нина Ручкина прославилась тем, что в 2014 году сшила платье с изображением Владимира Путина, а через год записала музыкальный клип о любви к российскому президенту.
С 2018 года платки Ручкиной стала закупать «Книжная экспедиция» Управления делами президента для перепродажи на своем сайте. Общая сумма контрактов составила около 5 млн рублей.