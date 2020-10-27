«Любимая ведущая Путина» опубликовала ковид-диссидентский пост в соцсети
Ведущая государственного Первого канала Екатерина Андреева опубликовала в Instagram пост, в котором назвала опасность коронавирусной инфекции для общества слишком преувеличенной
Ведущая государственного Первого канала Екатерина Андреева опубликовала в Instagram пост, в котором назвала опасность коронавирусной инфекции для общества слишком преувеличенной.
Пост телеведущей, в котором она заявила, что народ просто «дурят» с этим коронавирусом и карантинными ограничениями, вызвал широкий общественный резонанс. В итоге Андреева публикацию со своей страницы удалила, однако интернет-пользователи успели его скопировать.
«По всему миру уровень смертности вообще не повысился и даже стал ниже. Не люблю, когда так примитивно дурят народ», - написала Екатерина Андреева. Отметим, что согласно статистике ВОЗ, от COVID-19 во всем мире скончались более миллиона человек.
Ведущая считает, что «закошмаренным людям внушают страшную опасность этого вируса», но на самом деле смертность от коронавируса «очень низкая». Далее Екатерина Андреева, которую ранее называли любимой телеведущей Владимира Путина, признается, что сидела в партере Большого театра без маски, потому что «постоянное ее ношение может привести к эмфиземе легких от недостатка кислорода, а это похуже ковида».
Напомним, что во многих российских регионах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом от граждан требуют носить защитные маски при посещении общественных мест.