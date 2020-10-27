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27 октября 2020, 02:09

Бывшего охранника Юнус-Бека Евкурова освободили от наказания за смертельное ДТП

В Назрани суд освободил от наказания бывшего охранника экс-главы Ингушетии, а ныне замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова Багаудина Мейриева. Его обвиняли в провоцировании смертельного ДТП

Бывшего охранника Юнус-Бека Евкурова освободили от наказания за смертельное ДТП

В Назрани суд освободил от наказания бывшего охранника экс-главы Ингушетии, а ныне замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова Багаудина Мейриева. Его обвиняли в провоцировании смертельного ДТП.

Руководитель ингушского «Мемориала» Тимур Акиев сообщил «МБХ медиа», что суд признал Багаудина Мейриева виновным в аварии, которая повлекла смерть двух человек, и приговорил его к 4 годам колонии-поселении.

Однако в связи с тем, что 26 октября исполнилось ровно 6 лет со дня совершения ДТП, суд отменил наказания бывшему охраннику Евкурова. Срок давности за такого рода преступления как раз составляет 6 лет.

«И вот сегодня так получилось, что шесть лет исполнилось. И он тем же решением суда был освобожден от назначенного наказания», — рассказал правозащитник.

ДТП произошло 26 октября 2014 года. Багаудин Мейриев на машине, входившей в кортеж главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, спровоцировал аварию, в результате которой погибли две женщины.

Первым обвиняемым по делу о смертельном ДТП был брат погибших женщин Тимур Агиев, управлявший другим автомобилем. Суд первой инстанции его оправдал, однако апелляционная инстанция это решение отменила.

Только в 2019 году следователь прекратил дело в отношении Тимура Агиева и дело возбудили уже в отношении Багаудина Мейриева. В ходе разбирательства выяснилось, что он ехал со значительным превышением скорости (около 150 км/ч) и выехал на полосу встречного движения. Защита Мейриева заявляла, что он попал в ДТП при исполнении служебных обязанностей, а в его действиях нет состава преступления.

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