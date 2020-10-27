27 октября 2020, 01:38
Владимир Путин предложил новую меру поддержки семей с детьми до 7 лет
Глава государства предлагает выплачивать родителям детей в возрасте до 7 лет в случае ухода на больничный пособие по временной нетрудоспособности. Размер этого пособия должен быть приравнен к среднему заработку
Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета предложил новую меру поддержки российских семей с детьми.
Так, глава государства предлагает выплачивать родителям детей в возрасте до 7 лет в случае ухода на больничный пособие по временной нетрудоспособности. Размер этого пособия должен быть приравнен к среднему заработку.
Пособие по уходу на больничный должно выплачиваться независимо от продолжительности страхового стажа родителя.
Владимир Путин поручил правительству определить объем и источники финансирования данной меры поддержки семей и представить доклад до 1 декабря 2020 года.