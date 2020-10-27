Благотворительные организации сообщили президенту о катастрофической нехватке лекарств для онкобольных
Авторы обращения пишут, что из-за несовершенства системы госрегулирования фармацевтического рынка и принципов формирования цен на лекарства с рынка частично или полностью пропали многие лекарства как отечественные, так и импортные
Российские благотворительные фонды направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали об «острой» нехватке лекарств для онкобольных.
Письмо на имя главы государстве подписали сотрудники Фонда Константина Хабенского, фондов «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и других благотворительных организаций.
В письме говорится о критической ситуации с обеспечением онкобольных необходимыми препаратами, без которых лечение проводить невозможно. Авторы обращения пишут, что из-за несовершенства системы госрегулирования фармацевтического рынка и принципов формирования цен на лекарства с рынка частично или полностью пропали многие лекарства как отечественные, так и импортные. При этом новые поставщики на рынок не приходят.
Благотворительные организации просят президента провести централизованную госзакупку препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация, и их распределение по клиникам; пересмотреть порядок формирования начальной минимальной цены контракта; создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования, чтобы онкобольные не страдали от перебоев в поставках лекарств.