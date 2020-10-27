Владимир Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав России»
Звание будет присваиваться сотрудникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении порядка работы судов, а также за эффективную работу по возврату задолженностей
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Этот указ уже вступил в силу.
Звание «заслуженного судебного пристава» будет присваиваться сотрудникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении порядка работы судов, а также за эффективную работу по возврату задолженностей организаций и граждан, работу над дознанием по уголовным делам и производству по административным делам.
Также почетное звание могут присвоить за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения.
На звание заслуженного судебного пристава могут претендовать сотрудники с 20-летним стажем работы в сфере принудительного исполнения, которые были удостоены наград федеральных министерств или региональных властей.