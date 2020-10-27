В дагестанском селе несколько человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
В селе Какамахи Карабудахкентского района республики Дагестан пятерых местных жителей госпитализировали в больницу с подозрением на сибирскую язву
В селе Какамахи Карабудахкентского района республики Дагестан пятерых местных жителей госпитализировали в больницу с подозрением на сибирскую язву.
В региональном Минздраве сообщили Ленте.ру, что всех заразившихся изолировали в отдельных боксах инфекционного госпиталя участковой больницы. Сейчас эти пациенты проходят дополнительное обследование, а пока получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.
В Минздраве сообщили, что случаи заражения предположительно сибирской язвой зафиксировали в период с 24 по 26 октября во время обхода домов. По данным властей, в зоне риска находятся еще 14 человек. они находятся под наблюдением врачей.
В селе Какамахи продолжаются подворные обходы для выявления новых зараженных.
Вспышка сибирской язвы последний раз фиксировалась в Дагестане в октябре 2019 года. Тогда были госпитализированы три человека.