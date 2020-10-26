На Сахалине чиновника уволили за демонстрацию карты с «японскими» Курилами
Сотрудника сахалинского агентства по рыболовству уволили с занимаемой должности за то, что во время заседания он показал неправильную карту – на ней Курильские острова были отмечены как японские
Сотрудника сахалинского агентства по рыболовству уволили с занимаемой должности за то, что во время заседания он показал неправильную карту – на ней Курильские острова были отмечены как японские.
Издание Sakhalin.info сообщает, что ошибка произошла во время заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. Сотрудник агентства по рыболовству для подготовки презентации использовал карту с японского сайта, а там Курильские острова отмечены тем же цветом, что и японский Хоккайдо.
Глава Сахалина Валерий Лимаренко возмутился и напомнил чиновникам, что неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, а любые намеки на ее искажение «категорически неприемлемы».
«За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», - добавил губернатор.
По итогам служебной проверки сотрудника, допустившего ошибку при составлении карты, уволили, а руководителю агентства по рыболовству Ивану Радченко объявили выговор.