Топ-менеджеров IT-дистрибьютера Merlion задержали по подозрению в убийстве
Силовики задержали трех владельцев IТ-дистрибьютора Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова по делу об организации убийства. Ранее в рамках этого же дела был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин
Силовики задержали трех владельцев IТ-дистрибьютора Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова по делу об организации убийства. Ранее в рамках этого же дела был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин.
По данным издания Tadviser, топ-менеджерам IT-компании инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, а также убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц.
РБК сообщает, что задержанные Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».
На прошлой неделе стало известно о задержании по делу об убийстве сотрудника Merlion и члена совета директоров банка «Реалист» Бориса Левина. В офисе Merlion силовики провели обыски.
Представитель пресс-службы Merlion заявил, что компания не располагает дополнительной информацией по данному делу.