Курганские врачи попросили президента прислать в регион военных медиков для борьбы с COVID-19
В Кургане сотрудники четырех больниц подписали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором они просят прислать в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом
В Кургане сотрудники четырех больниц подписали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором они просят прислать в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом.
Скан письма медиков на имя главы государства опубликовал уральский портал Ura.ru. В свою очередь «Русская службы Би-би-си» сообщает, что авторы письма обвиняют руководство Курганской области в «замалчивании проблемы и существенном занижении статистики».
Медики просят федеральный центр не оценивать ситуацию с коронавирусом в Курганской области со слов региональных чиновников и отправить комиссию, которая сможет сама убедиться, «какой у нас творится ад» с медицинской помощью населению.
В обращении говорится о «критической нехватке» мест в больницах и медицинского персонала, а также о «перегрузке» скорой и неотложной помощи. Медики считают, что изменить ситуацию в лучшую сторону могут только присланные военные медики, а также срочное строительство нового инфекционного госпиталя.
Письмо президенту РФ подписали сотрудники курганской городской больницы № 2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2. В администрации Курганской области «крик о помощи» медиков пока не прокомментировали.