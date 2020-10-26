26 октября 2020, 15:15
Жительница Крыма сдавала в аренду туристам несуществующие квартиры в Ялте
Предприимчивая женщина сдавала в аренду отдыхающим жилье в Ялте. Мошенница брала с туристов предоплату за жилье, которое предлагала им в группах в социальных сетях, а затем исчезала и блокировала объявления
В Крыму силовики задержали местную жительницу, которая сдавала туристам несуществующие квартиры.
Предприимчивая женщина сдавала в аренду отдыхающим жилье в Ялте. Мошенница брала с туристов предоплату за жилье, которое предлагала им в группах в социальных сетях, а затем исчезала и блокировала объявления.
С августа по сентябрь 2020 года в полицию поступило пять однотипных заявлений. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Задержанная призналась в нескольких эпизодах мошенничества.
В МВД сообщили, что мошенницей оказалась 30-летняя жительница соседнего с Ялтой города. Ранее эта женщина уже была судима.