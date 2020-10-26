Росреестр скрыл данные об элитной недвижимости чиновников и силовиков
Росреестр скрыл из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) данные об объектах недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также премьер-министра Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина
Росреестр скрыл из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) данные об объектах недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также премьер-министра Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Телеграм-канал «Жаба и гадюка» обнаружил, что в ФГИС больше нет информации о земельном участке Игоря Сечина в подмосковной Барвихе (ранее этот объект был переписан на Российскую Федерацию). А издание «Открытые медиа» выяснило, что из базы также пропали сведения об имуществе семьи премьера Михаила Мишустина в Николиной Горе, данные о коттедже в азиатском стиле министра обороны Сергея Шойгу из расследования Фонда борьбы с коррупцией, недвижимости первого замминистра обороны Руслана Цаликова общей стоимостью миллиард рублей (по данным ФБК), о доме секретаря Совбеза Николая Патрушева, а также об элитной недвижимости главы УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, который фигурировал в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг.
Напомним, что Росреест и ранее ловили на сокрытии данных об элитной недвижимости VIP-россиян. Так, первопроходцами в этом деле стали сыновья-бизнесмены уже бывшего генпрокурора России Артем Чайка и Игорь Чайка. В базе Росреестра они сначала значились как объекты ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а позже и эти сведения пропали.
Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) - это самый простой инструмент на сайте Росреестра, который позволяет быстро и недорого получить выписку о собственниках недвижимости. Именно этой базой в своей работе пользуются журналистыи борцы с коррупцией.