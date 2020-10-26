В Оренбурге студенты-медики заразились коронавирусом на практике в больницах
В Оренбурге студенты государственного медицинского университета заразились коронавирусом во время прохождения практики в больнице, где лечатся ковидные пациенты
В Оренбурге студенты государственного медицинского университета заразились коронавирусом во время прохождения практики в больнице, где лечатся ковидные пациенты.
Проректор по учебной работе Татьяна Чернышева сообщила порталу Orengrad.ru, что в больницах города сейчас проходят практику по дисциплинам «Поликлиническая терапия» и «Поликлиническая педиатрия» 230 студентов из 16 групп. Примерно 30% ребят после первых дней работы заболели.
Чернышева рассказала, что среди заболевших есть студенты, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией. «Мы вынуждены были отстранить их от занятий и перевести на дистант», - добавила проректор.
Татьяна Чернышева также отвергла обвинения со стороны главы регионального Минздрава Татьяны Савиновой в адрес студентов в том, что они якобы уклоняются от помощи врачам во время пандемии коронавируса. Проректор отметила, что студенты не имеют права отказаться от практики, поскольку это обязательная дисциплина, а за прогулы формируется академическая задолженность и студенты не будут допущены к сессии.
По словам Чернышевой, студенты на практике обслуживали больше пациентов, чем положено по учебному графику, а также контактировали с ковидными пациентами. При этом никакой оплаты студенты-медики не получают, так как стимулирующие выплаты за лечение коронавирусных пациентов полагаются только штатным врачам и медперсоналу.