Власти Москвы выделили дополнительно 70 млн рублей на информационную безопасность
В мае власти Москвы уже выделяли почти 150 млн рублей на проведение анализа защищенности информационных систем городского Департамента информационных технологий. Закупка была проведена после скандала с утечкой персональных данных
Департамент информационных технологий Москвы дополнительно потратил еще 70,7 млн рублей на «средства мониторинга информационной безопасности».
По данным портала госзакупок, подрядчик должен будет поставить лицензии и сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения, «выявляющего инциденты информационной безопасности». В госзаказе указаны системы MaxPatrol SIEM и Smart Monitor, которые производят российские АО «Позитив Текнолоджиз» и ООО «ВолгаБлоб», а также системы американской компании Tenable Network Security и израильской Skybox Security.
Госконтракт на поставку «средств мониторинга информационной безопасности» получила компания «АЙ-МЕДИА», владелицей которой является жительница Иваново Ольга Гуреева (сама фирма зарегистрирована в подмосковном Серпухове).
В 2019 году «АЙ-МЕДИА» уже получила два госконтракта на 11,7 млн рублей от Пенсионного фонда и Мингосуправления Московской области. В текущем году фирма получила еще один контракт на 1,4 млн рублей от подмосковного Мингосуправления, сообщает «МБХ медиа».
Примечательно, что в мае власти Москвы уже выделяли почти 150 млн рублей на проведение анализа защищенности информационных систем городского Департамента информационных технологий. Закупка была проведена после скандала с утечкой персональных данных москвичей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции.