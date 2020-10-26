В Ростове скончался главврач больницы, где произошел скандал с нехваткой кислорода для ковидных пациентов
Главный врач горбольницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов скончался после скандала с гибелью коронавирусных пациентов из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ
Главный врач горбольницы №20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов скончался после скандала с гибелью коронавирусных пациентов из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.
Издание «Большой Ростов» со ссылкой на депутата регионального парламента сообщает, что Юрий Дронов заразился коронавирусной инфекцией еще в начале октября. Врача сначала госпитализировали в госпиталь при больнице №20, а затем перевели в другое медучреждение.
Telegram-канал Mash сообщает, что в больнице, куда перевели Юрия Дронова, сообщили, что он шел на поправку и обходился минимальным потоком кислорода. При этом руководитель управления по информационной политике ростовского ЗакСобрания Геннадий Гордеев сообщил, что у Юрия Дронова было тяжелое поражение легких, а болезнь развивалась очень быстро.
20 октября стало известно, что в горбольнице №20 скончались 13 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода. Портал 161.ru сообщил, что пациенты при больнице задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.
В мэрии опровергли сообщения о том, что нехватка кислорода стала причиной смерти 13 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Однако Росздравнадзор сейчас проводит проверку по данному факту.