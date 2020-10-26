На Алтае и в Алтайском крае местные жители раскупили все градусники и лекарства
Жители Алтайского края и республики Алтай в связи с ростом заболеваемости коронавирусом раскупили в аптеках градусники и лекарства. Сейчас в регионах наблюдается дефицит этих товаров
Жители Алтайского края и республики Алтай в связи с ростом заболеваемости коронавирусом раскупили в аптеках градусники и лекарства. Сейчас в регионах наблюдается дефицит этих товаров.
Директор ГУП «Аптеки Алтая» Ольга Калита сообщила агентству ТАСС, что из-за ажиотажного спроса с прилавков пропадают антибактериальные препараты и ртутные градусники. При этом поставки противовирусных лекарств в регионы задерживаются из-за проблем с маркировкой.
Глава Минздрава Алтайского края Ольга Семина сообщила, что многие врачи в регионе заразились коронавирусом, поэтому доступность медицины снизилась. В итоге граждане занимаются самолечением и зарабатывают себе осложнения.
Глава республики Алтай Олег Хорохордин ранее сообщил, что в его регионе начались сбои в работе «горячих линий», а в поликлиниках выстроились очереди. Он предложил призвать на помощь студентов-медиков и преподавателей медколледжей.