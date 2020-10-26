В Москве обнаружили кладбище автомобилей «Почты России»
В Москве обнаружили брошенные под открытым небом фургоны ФГУП «Почта России». Фотографии «кладбище» служебных почтовых автомобилей опубликованы на канале ComDig Urban Exploration в «Яндекс.Дзен»
В Москве обнаружили брошенные под открытым небом фургоны ФГУП «Почта России». Фотографии «кладбище» служебных почтовых автомобилей опубликованы на канале ComDig Urban Exploration в «Яндекс.Дзен».
Автор публикации заявил, что заметил брошенные транспортные средства во время поездки на наземном метро. Стоянка отработавших свой ресурс автомобилей находится на заднем дворе одного из филиалов «Почты России».
Пользователь «Яндекс.Дзен» отметил, что большая часть автомобилей на стоянке марки Mercedes-Benz. При этом машины стоят открытыми и «можно залезть в любую», сообщает «Мослента».
В пресс-службе филиала Москва АО «Почта России» сообщили «Общей газете», что фотографии были сделаны на закрытой автостоянке на территории автобазы «Почты». Там собраны выведенные из эксплуатации автомобили, ранее обслуживавшие почтовые отделения Москвы. Сейчас проходит сбор необходимой документации для дальнейшей реализации списанных автомашин через аукцион.