Российских интернет-пользователей предупредили о подготовке мошенниками фейковых распродаж известных брендов
В российском сегменте Интернета зафиксирована массовая регистрация доменов с названиями популярных брендов. Все эти домены оформляются через структуру с серверами в Белизе
В российском сегменте Интернета зафиксирована массовая регистрация доменов с названиями популярных брендов. Все эти домены оформляются через структуру с серверами в Белизе.
Неизвестные регистрируют домены с названием популярных брендов и окончанием -off (такие домены могут использоваться для распродаж). В их числе familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителей компании Infosecurity a Softline company.
Только 20 октября сервис выявления угроз Ethic зафиксировал появление 192 таких доменных имен. При этом все web-адреса оформлены через одну и ту же российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу, находящемуся на технических площадях компании Ispiria из центральноамериканского государства Белиз.
Эта компания часто используется для хостинга фишинговых и иных вредоносных сайтов. Эксперты считают, что зарегистрированные сайты с названиями популярных брендов могут принадлежать мошенникам. Скорее всего, злоумышленники готовят кампанию с фальшивыми распродажами.
Также отмечается, что появление около 200 подобных доменов в рунете в сентябре-октябре зафиксировали и специалисты по кибербезопасности компании «СёрчИнформ». В компании отметили, что на потенциальное мошенничество указывает тот факт, что все эти домены зарегистрированы на частное лицо, тогда как у реальных сайтов тех же компаний другие администраторы.
При этом заблокировать мошеннические сайты довольно сложно, поскольку их серверы находятся на территории других государств.