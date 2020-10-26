В Москве в общественный транспорт перестанут пускать пассажиров с повышенной температурой тела
Департамент транспорта Москвы, который возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов, предупредил жителей города, что отныне в общественный транспорт перестанут пускать пассажиров с повышенной температурой тела
Департамент транспорта Москвы, который возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов, предупредил жителей города, что отныне в общественный транспорт перестанут пускать пассажиров с повышенной температурой тела. Напомним, что в транспорт также не пускают пассажиров без защитных масок и перчаток.
В сообщении Дептранса говорится, что с 26 октября в метрополитене, МЦД (Московские центральные диаметры), а также при входе в автовокзалы и автостанции появились тепловизоры. Если у пассажира при входе будет выявлена температура 37,5°С, то тепловизор ачнет пищать. Для верности пассажиру измерят температуру обычным термометром. И если повышенная температура подтвердится, то его попросят покинуть транспорт.
15 октября в московский транспорт запрещено пускать пассажиров без масок и перчаток, а полиция регулярно проводит рейды на предмет соблюдения масочного режима.