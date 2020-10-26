Уровень безработицы в российских регионах из-за пандемии вырос до 6,3%
Уровень безработицы в регионах России по итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%. Это на 1,9% выше, чем годом ранее. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии, Туве и Чеченской республике
Уровень безработицы в регионах России по итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%. Это на 1,9% выше, чем годом ранее. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии, Туве и Чеченской республике.
Основным фактором роста безработицы в России стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.
По итогам июня-августа, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 4,71 млн человек. Число официально зарегистрированных безработных в августе выросло в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 3,6 млн человек (4,8% от численности рабочей силы).
По данным статистического ведомства, в августе из 4,8 млн безработных (по методологии МОТ) 21,8% составляет молодежь в возрасте до 25 лет (примерно миллион человек). Доля безработных в возрасте старше 50 лет составляет 15,9%, сообщают РИА Новости.
В сентябре рост безработицы продолжился. Так, по итогам первого осеннего месяца количество официально зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раза по сравнению с сентябрем 2019 года и достигло 3,7 млн человек (4,9% от численности всей рабочей силы).
По итогам июня-августа 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком АО (2,5%), Москве (2,7%), Ханты-Мансийском АО (3,2%), Санкт-Петербурге (3,6%) и на Камчатке (3,6%).
Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии (30,7%), Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии – 15,4%.