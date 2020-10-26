«Яндекс» впервые публично отчитался о передаче силовикам данных пользователей
Российская компания «Яндекс» впервые раскрыла информацию о сотрудничестве с властями в части передачи им данных своих пользователей. В компании сообщили, что регулярно получают запросы от органов государственной власти
Российская компания «Яндекс» впервые раскрыла информацию о сотрудничестве с властями в части передачи им данных своих пользователей. В компании сообщили, что регулярно получают запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных, но отвечают отказом только в 16% случаев.
В официальном заявлении «Яндекса» говорится, что компания предоставляет властям «ровно столько информации, сколько необходимо для ответа», но если запрос не соответствует требованиям закона, то запрос отклоняется.
За последние шесть месяцев «Яндекс» получил 15,4 тысячи запросов от силовиков и других госорганов, но на 16% из них ответил отказом. Больше всего запросов касаются сервисов почты (8,8 тыс. запросов, 13% отказов), «Яндекс.Такси» (5,1 тыс. запросов, 22% отказов). Меньше всего силовики запрашивали данные медиасервисов (14 запросов, 2% отказов) и гео-сервисов (41 запрос, 17% отказов), сообщает Znak.com.
В «Яндексе» особо подчеркнули, что «вынуждены» выдавать данные пользователей силовикам, так как этого требует современное российское законодательство. Одновременно с этим в компании заверили, что доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке предоставляется только по решению суда.