В Москве судья за один рабочий день рассмотрела 268 дел о нарушении антиковидных ограничений
Судья Нагатинского районного суда Москвы Ольга Шумова в течение одного рабочего дня рассмотрела сразу 268 дел о нарушении жителями столицы антикоронавирусных ограничений
Судья Нагатинского районного суда Москвы Ольга Шумова в течение одного рабочего дня рассмотрела сразу 268 дел о нарушении жителями столицы антикоронавирусных ограничений. Судья Шумова установила рекорд по количеству вынесенных решений за один день.
Издания «Важные истории» и «Холод» сообщают, что в среднем на рассмотрение одного дела о нарушении санитарных норм в условиях пандемии коронавируса у Ольги Шумовой уходило 1,5 минуты.
Журналисты отметили, что в утренние часы в расписании судьи Шумовой было записано до восьми дел на каждые пять минут. Таким образом, на каждое дело ей нужно было тратить по 37,5 секунды.
Всего же с мая по октябрь судья рассмотрела 2108 жалоб о нарушении москвичами карантина, причем больше половины решений засекречены и не публикуются на сайте суда.
Еще одним рекордсменом по количеству рассмотренных дел о нарушении гражданами антиковидных ограничений стал судья Набережночелнинского горсуда Татарстана Ленар Хасимов. 27 мая судья рассмотрел 252 дела за один рабочий день. Из них 111 дел было рассмотрено за полчаса. На дело одного дела у Хасимова должно было уходить около 16 секунд.