26 октября 2020, 10:57
В России за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 17 347 человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки от осложнений скончались 219 пациентов. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии составило 26 269 человек
В России за прошедшие сутки общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 17 347 человек и составило 1 531 224 заболевших.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки от осложнений скончались 219 пациентов. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии составило 26 269 человек.
В Москве выявили 5 224 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 499, в Петербурге – 715, в Нижегородской области – 376, в Свердловской области – 281, в Ростовской области – 312, в Красноярском крае – 274, в Воронежской области – 272, в Иркутской области – 211, в Архангельской области – 298, в Коми – 204, в Забайкальском крае – 234.