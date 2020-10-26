26 октября 2020, 10:32
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусной инфекцией. Один из его последних тестов на COVID-19 оказался положительным. Пресс-службе администрации региона сообщили, что Игорь Кобзев ушел на самоизоляцию, но чувствует себя хорошо
Фото: 1istochnik.ru
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусной инфекцией. Один из его последних тестов на COVID-19 оказался положительным.
Пресс-службе администрации региона сообщили, что Игорь Кобзев ушел на самоизоляцию, но чувствует себя хорошо.
По данным на 26 октября, в Иркутской области было зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заболело 23 398 человек, 368 человек скончались.