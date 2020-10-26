Мэрия Москвы изменила систему QR-кодов после заметки о ресторане сестры премьера
Московские власти решили изменить систему QR-кодов, которые в условиях пандемии коронавируса должны получать посетители баров и клубов. В QR-кодах больше не будут показывать юридическое лицо увеселительных заведений
Московские власти решили изменить систему QR-кодов, которые в условиях пандемии коронавируса должны получать посетители баров и клубов. В QR-кодах больше не будут показывать юридическое лицо увеселительных заведений. Такое решение мэрия приняла после того, как СМИ по «антикоронавирусному» коду узнали о ресторанном бизнесе сестры премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее корреспондент «Медузы» Иван Голунов обратил внимание, что в QR-коде для прохода в ресторан «Simach в Недальнем» на Тверском бульваре указано юридическое лицо «Николия».
ООО «Николия» было зарегистрировано в ноябре 2014 года, а его владельцами являются ресторатор Аркадий Новиков (50% акций), сестра премьера Наталья Стенина (25%) и ее муж Александр Удодов (25%).
После выхода заметки о ресторанном бизнесе сестры главы правительства, мэрия Москвы объявила об изменении системы электронных пропусков для посещения баров и ресторанов. «Сейчас систему QR-кодов для посещения ночных заведений меняют, чтобы не отображать юридическое лицо», - сообщил источник «Медузы» в мэрии.
Ранее сообщалось, что Наталье Стениной с 2015 года принадлежало 25% ресторана «Недальний Восток» на Тверском бульваре. Также она является собственницей здания, в котором располагался ресторан. В 2019 году «Недальний Восток» закрылся, а на его месте появился ресторан «Simach в Недальнем».
Наталья Стенина также оказалась владелицей элитной недвижимости, общая стоимость которой оценивается в миллиард рублей.